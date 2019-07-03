FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve Ankara'da görev yaptığı öğrenilen astsubay A.A'yı (26), Niğde'de kaldığı evde yakaladı.

A.A'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA