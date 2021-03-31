FETÖ firarisi Alaşehir'de yakalandı
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FETÖ firarisi Alaşehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ firarisi Alaşehir'de yakalandı

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (38) Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı işyerinde yakalanarak tutuklandı.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (38) Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı işyerinde yakalanarak tutuklandı.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası olan FETÖ firarisi A.B. (38) Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı bir işyerinde yakayı ele verdi. Antalya'da özel bir işyerinde çalışırken, FETÖ zanlısı olarak yakalanan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.B. Alaşehir Terörle Mücadele ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalandı. Polis tarafından mahkemeye çıkarılan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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