FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında

09.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım etikleri iddiasıyla terör örgütünün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay, Alper Karabulut ile SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlanan Rüştü Karakaya ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada yoklama ve kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Tutuklu sanık Ali Sami Yıldırım, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliği suçundan yargılandığı ve aldığı 7,5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından da onandığı belirterek, aynı suçlamalarla burada da karşı karşıya kaldığını, dosyadaki delillerin yüzde 99'unun aynı olduğunu söyledi.

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kendisinin eniştesi ve komşusu olduğunu belirten sanık Yıldırım, Adil Öksüz'ün Ankara Sincan Adliyesi'nden serbest kaldıktan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Adil Öksüz serbest kalınca beni aradı. Olayı kısaca anlattı. Bir yanlışlık olduğunu ve serbest bırakıldığını, kendisini havalimanından alıp almayacağımı sordu. Ben de kendisine havalimanından değil gelip Ankara'dan alayım dedim. Öksüz de 'gerek yok' dedi. Serbest kaldıktan sonra taksi ile Ankara'da havalimanına sonra da aynı gün İstanbul Sabiha Gökçen'e geldi. Ben de Öksüz'e ait araçla havalimanına gittim. Öksüz'ü havalimanından aldıktan sonra evimize (İstanbul) geldik. Öksüz'ün eşi ve çocukları ABD'de idi. Bizim evde kahvaltı yaptıktan sonra istirahate çekildi. Bu sırada cep telefonu ile konuştu, telefonları açıktı.

Aynı gün akşamına da kayınvalidesinin davetiyle Sakarya Akyazı'ya gitmeye karar verdik. Gece saat 02.00 sularında Akyazı'ya Öksüz'ün arabasıyla geçtik. Orada bana anlattıkları şeyleri tekrarladı. Öksüz o sırada aranmıyordu. Aranmıyorken kaçmasına nasıl yardım edebilirim. Onunla ilişkimi size çok samimi bir şekilde anlattım. Darbe girişimi olmuş, 'orada ne işin var?' diye Adil Öksüz'e sordum. Belki komik olacak ama Adil Öksüz'de bana 'tarlaya bakmaya gittiğini' söyledi."

Akyazı'da kahvaltı yaptıktan sonra Öksüz'ün biraz istirahate çekileceğini söyledikten sonra bir kaç telefon görüşmesi daha yaptığını anlatan sanık Yıldırım, "Adil Öksüz 'burada daha fazla durmak istemiyorum zira yeniden tutuklama kararı çıkabilir' dedi. 'Sincan'da suçsuzluğunuz anlaşıldı, gelin avukat tutalım' dedim. O da 'Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum' dedi. 'Gerekiyorsa ben de geleyim' dedim, istemedi." ifadelerini kullandı.

-Telefon görüşmesinden sonra Öksüz arabasına binmekten vazgeçmiş

Sanık Yıldırım, ilk başta Öksüz'ün arabasıyla gideceğini ancak o sırada yaptığı telefon görüşmesinden sonra arabasını da Sakarya'da bırakarak, çantasını alıp gittiğini hatta arkadan bir süre kontrol ettiğini ve hiçbir araca binmeden yürüyerek uzaklaştığını anlatarak, bu saate kadar aranmayan Öksüz'ü aranmasının olduğunu akşama doğru polisler eve gelince ( 19 Temmuz 2016) öğrendiklerini söyledi.

FETÖ'nün Rusya imamlığı suçlamasına ilişkin de konuşan sanık Yıldırım, bu suçlamayı kabul etmedi.

Tutuklu sanık Alper Karabulut da hakkında tüm iddiaları kabul etmeyerek, Adil Öksüz'ü tanımadığını öne sürdü.

Sanık Karabulut, 4 yıl önce arabasını kime verdiğini hatırlamadığını, bir arkadaşına vermiş olabileceğini savunarak, arabasının Öksüz'ün kaçırılmasında kullandığına dair iddiaları reddetti.

Duruşma diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve so¨zde TSK yapılanmasının en u¨st du¨zey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay, örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bo¨lgesi'ndeki tu¨m astsubay ve uzman c¸avus¸ ru¨tbesindeki o¨rgu¨t u¨yesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Hava Kuvvetleri yapılanmasında o¨rgu¨t mensubu askerlerden sorumlu sivil unsur olarak go¨rev yapmıs¸ ve tanık koruma hu¨ku¨mlerinden yararlanmak suretiyle ifade veren "Aksiyon" isimli tanığın, Adil O¨ksu¨z'u¨n serbest bırakılmasından sonra firar etmesi su¨reciyle ilgili anlatımlarına yer veriliyor.

İddianamede, ayrıca darbe giris¸iminin koordinasyonunu yapan Adil Öksüz'ün planlamayı tamamlayarak tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Fetullah Gülen ile go¨ru¨s¸mek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittigˆi ve tekrar do¨nerek darbe giris¸imini hayata gec¸irdigˆi, bu planlama su¨reci ic¸in bulundugˆu yerden havalimanına, sonraki su¨rec¸te de kac¸masına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı arac¸la 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'de geldigˆinin tespit edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA