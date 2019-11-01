FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali...

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali...

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

01.11.2019 12:34
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali...

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: AA
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