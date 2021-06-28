FETÖ firarisi 8 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 şüpheli, şehir merkezindeki saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı