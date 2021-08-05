FETÖ firarisi 6 kişi yakalandı
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FETÖ firarisi 6 kişi yakalandı

FETÖ firarisi 6 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine götürüldü.

Eskişehir'de aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan, 6 hükümlüyü tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Gözaltına alınan 6 firari şahıs, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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