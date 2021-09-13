FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay
Magazin Derya Baykal Mehmet Erdem Ersin Tatar
Spor Abdullah Avcı Max Meyer Arda Turan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:23:36. #1.11#