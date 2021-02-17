FETÖ firarisi 2 kardeşin Yunanistan'a kaçmasını sağlayan 2 kişiye gözaltı

ANKARA'da, FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında tutuklanan Erol Doğan'ın Bylock kullanıcısı çocukları E.D. ile Z.M.D'nin Yunanistan'a kaçmasını sağlayan 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan Deniz Harp Okulu'ndan atılan E.D'nin, kardeşi Z.M.D. ile Yunanistan'a kaçtığını tespit etti. Bylock kullanıcısı iki kardeşin kaçışını Z.H.E. ile Ö.F.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçan E.D. ile Z.M.D. ise, FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında tutuklanan Erol Doğan'ın çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheliden Z.H.E'nin, eski polis akademisi öğretim üyesi ve sınav sorularının çalınmasına ilişkin iki dosyadan firari olarak aranan B.E.'nin kızı olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı