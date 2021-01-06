FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
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FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)

06.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:20
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN KOMŞUSU KONUŞTU: BİZİ KANDIRDIAnkara'nın Sincan ilçesinde polis baskınında yakalanan FETÖ firarisi eski 1'nci sınıf emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'nın, emniyetteki sorgusu sürüyor.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN KOMŞUSU KONUŞTU: BİZİ KANDIRDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis baskınında yakalanan FETÖ firarisi eski 1'nci sınıf emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'nın, emniyetteki sorgusu sürüyor. Baskın sırasında 4'üncü kat balkonundan asma ağacın dallarına tutunarak kaçmaya çalışan İbrahim Erbaba'nın, alt kattaki komşusunun balkonuna düştüğü ortaya çıktı. Alt katta oturan Yahya Erim, DHA'ya yaptığı açıklamada, 20 yıldır binada oturduğunu, yakalananların ise 2,5-3 aydır binada yaşadığını belirtti. Yahya Erim, İbrahim Erbaba'nın kaçmaya çalışırken balkonuna düştüğünü anlatarak, şöyle dedi:

"Sabah saatlerinde eşim balkondan birisinin girdiğini görerek bağırdı. Kaçan kişiyi mutfakta yakaladım. Bana 'içeride oturalım' dedi, 'olmaz, sen kimsin' dedim. 'Üst komşunum' dedi. Eşim kahvaltı hazırlamıştı, bıçak vardı bıçağı elime aldım. Nefes zor alıyordu, bir su içirdim. 'Asma ağacını budamak için çıktım balkondan düştüm' diye kandırdı bizi. Oturdu, sorguya çektim. 'Sen FETÖ'cü müsün, neyin nesisin?' diye sordum. 'Kırşehirliyim, eşimden ayrıldım eniştemle kalıyorum' dedi. O arada yukarıdan sesler geliyordu. 'Üstten sesler geliyor, sen sağlam bir ayak değilsin' dedim. O da 'evde kim var' diye sordu. O arada eşim dış kapıyı açtı, 'bir bakalım ağabey' dedi. O sırada dış kapıya çıkınca ayağında çorapla koştu. Meğerse üsttekiler emniyet güçleriymiş. Benim oğlum da yardım etti, aşağıda bir yerde yakalamışlar."Erim ayrıca, hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ise evden çocuk seslerinin geldiğini; ancak evde yaşayanları görmediklerini ifade etti.Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,

FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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