- FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı

LEFKOŞA - FETÖ'den arandığı tespit edilen şahıslar Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken KKTC polisi tarafından yakalandı.

Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen şahıslar Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı. Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 45 kişinin 19'u erkek, 9'u kadın 17'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Şahısların arasında çok sayıda asker kökenli kişilerin olduğu da aktarıldı.