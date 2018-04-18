Fetö Elebaşının Yeğenine Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen 12 yıl, onu yurt dışına kaçırmayı planladıkları iddia edilen Emrah Karayazı 15 yıl, babası Ahmet Karayazı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar Ahmet Ramiz Gülen ve Ahmet Karayazı ile avukatları katıldı. Karayazı'nın oğlu Emrah Karayazı ise tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya iştirak etti.

Sanık Ahmet Ramiz Gülen, savunmasında, yurt dışına kaçmak için Gaziantep'e geldiği iddiasını kabul etmeyerek, "Ben öğrencilikten başka bir şey için Gaziantep'e gelmedim. Kaçmak isteseydim sahte kimlik kullanırdım ama böyle bir şey yapmadım. Kaçmaya yeltenecek hiçbir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Ahmet Karayazı ise Ahmet Ramiz Gülen'i kaçırmak için Gaziantep'e geldiği iddialarının doğru olmadığını, sadece oğlunu görmek için kente geldiğini öne sürdü.

Sanık Emrah Karayazı da terörist olmadığını ve hiçbir terör örgütünü yönetmediğini öne sürerek, "Babamı Gaziantep'e ben davet ettim. Sağlık sorunları nedeniyle burada kendisiyle ilgilenebileceğimi düşündüm. Babamı davet etmem kadar doğal bir şey olamaz. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiğini hatırlatması üzerine Karayazı, programı kullanmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden "terör örgütü yöneticiliği" suçunun oluşmadığını, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğunu belirterek, Ahmet Ramiz Gülen'e 12 yıl, "eylem yoğunluğu" nedeniyle Emrah Karayazı'ya 15 yıl, Ahmet Karayazı'ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.