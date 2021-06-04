FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ TUTUKLANDI
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FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ TUTUKLANDI

FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak, Ankara'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak, Ankara'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanma'ları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen'in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'...
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"...
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