FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi
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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek.

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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