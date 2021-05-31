Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanan Gülen'in sorgusu Ankara TEM'de sürüyor.
Haber: ANKARA, (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı