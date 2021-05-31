Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
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Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanan Gülen'in sorgusu Ankara TEM'de sürüyor.

Haber: ANKARA, (DHA)

Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Son dakika haber: ANKARA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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