FETÖ elebaşının yeğeni MİT operasyonu ile yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirildi.'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla Türkiye'den yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Selahaddin Gülen'in, örgütün istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi. Gülen'in, ayrıca aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı