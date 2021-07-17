FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya eyaletinde "Demokrasi Zaferi" afişi taşıyan uçak uçuruldu

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri üzerinde, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) afişi taşıyan uçak uçuruldu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri üzerinde, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) afişi taşıyan uçak uçuruldu.

ABD'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini anlatan kampanyalar düzenlenmeye devam ediliyor.

Daha önce, New York şehrinde darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi, LED ekranlı araçlarla anlatılmıştı.

Bu kez de farklı bir etkinlik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde gerçekleştirildi.

Şehir üzerinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan