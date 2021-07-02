FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı (2)
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FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı (2)

FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

2 GÜN ÖNCE DE YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILMIŞFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen'in (28) yakalanması için 2 gün de operasyon düzenlendiği ancak bulunamadığı öğrenildi.

2 GÜN ÖNCE DE YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILMIŞ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen'in (28) yakalanması için 2 gün de operasyon düzenlendiği ancak bulunamadığı öğrenildi. Munise Gülen'in, İzmir ve ilçelerinde, örgüt içinde 'ağabey' ya da 'abla' olarak bilinen, öğrencilerle ilişkileri kuran kişilerle irtibatta oldukları ve örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planladıkları, planlanan okullara girmelerinde yardımcı oldukları belirlendi. Munise Gülen'in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
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