FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı (2)

2 GÜN ÖNCE DE YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILMIŞFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen'in (28) yakalanması için 2 gün de operasyon düzenlendiği ancak bulunamadığı öğrenildi.