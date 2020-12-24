Son dakika 3. sayfa: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

24.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:57
Son dakika 3. sayfa: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika 3. sayfa haberi: FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukat yeğeni Ferdane Nur Avcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukat yeğeni Ferdane Nur Avcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Avcı ile avukatı katıldı. Davanın bir önceki celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Bu kapsamda Avcı'nın mütalaaya karşı savunması alındı. Suçsuz olduğunu, örgütle bağlantısı bulunmadığını iddia eden Avcı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü. Avcı, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim. Hayatımda yakından silah dahi görmedim. İrademi başka yapıya ya da kimseye vermedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın avukatının beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Avcı'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:07:25. #1.15#
title