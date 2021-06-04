FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki okullarında görev yapan ve örgütün tepedeki isimleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Selahaddin Gülen, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ'nü yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında şüpheli Selahaddin Gülen'in örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu ve ByLock programını kullandığı ifade edildi. Şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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