FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemede örgütün ABD yapılanması konusunda itiraflarda bulundu. Gülen, birçok örgüt üyesinin ismini vererek yapılanmayı ifşa etti. Gülen'in tahliye talebi ise reddedildi.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame sonrası Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

Gülen, örgüte ilişkin bütün bildiklerini anlattığını, örgütle ilişkili 212 kişinin ismini verdiğini belirterek etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının beyanlarını dinledikten sonra eksik evrakların giderilmesine, dosyada yer alan İngilizce raporların çevirilerinin yapılmasına ve Selahaddin Gülen'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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