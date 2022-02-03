FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, örgüte dair bildiklerini itiraf ettiğini belirten Gülen, "212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim" diyerek tahliyesini istedi.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık avukatı da müvekkilinin Kenya'ya evlenmek için gittiğini, örgütsel misyonunun bulunmadığını, bu durumun sanığa ait dijital materyallerdeki belgelere de yansıdığını savundu. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahaddin Gülen'in tutukluluk halinin devamını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.