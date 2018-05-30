ABD'den, FETÖ Elebaşı Gülen'in İadesi 7 Kez İstendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği ve hükümetin tepkisini çeken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin ayrıntılara Habertürk ulaştı.

Gülen hakkında bugüne kadar 7 ayrı iade talepnamesi ABD'ye gönderildi. Bunların 4'ü, İstanbul'dan Tahşiyecilere Kumpas, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu (usulsüz dinleme), Ankara'dan FETÖ Çatı, Bursa'dan polislik sorularının çalınması davaları kapsamında olmak üzere darbe öncesi dönemi kapsıyor.

ANLAŞMA VAR

Bu 4 talep, FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasından 4 gün sonra 19 Temmuz 2016'da ABD'ye gönderildi. Diğer üç talep ise Genelkurmay Çatı, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi ve İstanbul Darbe Ana davaları kapsamında hazırlandı. Darbe suçu kapsamında ilk olarak 10 Eylül 2016'da geçici tutuklama talebi ABD'ye iletildi. 19 Temmuz 2017'de Genelkurmay Çatı davası kapsamında hazırlanan ilk iade evrakı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Gülen'in usulüne uygun istenmediğini iddia ediyor.

Türkiye ile ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması bulunuyor. Mahkemelerin iade talepleri, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na iletiliyor. Dışişleri de iade talebini ABD Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kanallardan iletiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi'nde, söz konusu talep, iade anlaşmasında öngörülen koşullar yönünden inceleniyor.

Teknik olarak anlaşmaya uygun olduğuna ve kamu düzenine aykırı olmadığına karar verilen iade evrakı, ABD Adalet Bakanlığı'na iletiliyor. ABD Adalet Bakanlığı da talebi, anlaşmalar yönünden inceliyor. Belgelerin kontrolünün ardından dosya, iadesi talep edilenin ikametinde (örneğin Pennsylvania) yetkili federal mahkemede görev yapan federal savcıya gönderiliyor ve iade süreci federal mahkemelerde yürütülüyor.

İŞTE YAPILAN İADE TALEPLERİ

1. TAHŞİYE DOSYASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'Tahşiyeciler grubuna kumpas' davası kapsamında iadesi istendi.

2. SELAM TEVHİD DOSYASI

Binlerce kişinin FETÖ tarafından usulsüz dinlenmesine ilişkin 'Selam Tevhid/Kudüs Ordusu' kumpas davası kapsamında hazırlandı.

3- POLİSLİK SORULARI

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin dava kapsamında hazırlandı.

4. FETÖ ÇATI SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ Çatı soruşturması kapsamında hazırlandı.

5. GENELKURMAY ÇATI DAVASI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce darbenin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay Çatı davası sanıklarının yargılandığı davada çıkarıldı.

6. SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi dosyası kapsamında çıkarıldı.

7. DARBE ANA DOSYASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlandı.