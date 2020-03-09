FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınındaki isim hakim karşısında FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" olarak tanınan Yusuf Bekmezci, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" olarak tanınan Yusuf Bekmezci, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Bekmezci, duruşmada askeri lise öğrencileri ile sohbetler düzenlediği iddiasına, "Askeri konularda akıl vermeyi küstahlık sayarım" yanıtını verdi.



2016 yılından beri yakalama emri ile aranan ve Ocak 2020'de İzmir'de saklandığı evde yakalanan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davaya öğleden sonra devam edildi. Tanık O.E., bir avukat arkadaşı aracılığıyla Pensilvanya'ya gittiğini, Gülen'i kaldığı çiftlikte gördüğünü belirterek, "Sanık da Gülen'in malikanesindeydi" dedi.



Tanık G.E.T., sanığın ismini örgüt içinde Fetullah Gülen'e yakın bir isim olarak duyduğunu ileri sürerken, tanık H.T.C. ise Çiğli'de bir sohbete katıldığında sanığı gördüğünü belirterek, "Dini sohbet yaptı. Satır aralarında askeri liselerin öneminden, dinini sevenlerin askeri liseye gitmesi ve bunun gizli kalması gerektiğini söylüyordu" dedi.



Mahkeme başkanın bu ifade sonrasında söz verdiği sanık Bekmezci, "Devletimizin sözünün önüne geçecek kadar alçalmadım. Askeri konularda akıl vermeyi küstahlık sayarım" ifadesini kullandı.



İddia makamı, eksik hususların tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.



Bekmezci'nin avukatı ise, müvekkilinin yakın geçmişe yönelik sorulan sorulara cevap veremediğini belirterek, "Alzheimer hastası olup olmadığına dair rapor talep ediyoruz. 1960-70'li yıllara dair çok net cevaplar veriyor ancak yakın geçmişe yönelik veremiyor. Kendisine yöneltilen soruları anlamıyor. Ev hapsi ve adli kontrol talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak sanığın yurt dışında açılan örgüte ait okulları anlattığı sosyal medya programlarında sanığa ait kesimlerin dijital ortamda kayıtları yapılarak bir örneğinin mahkemeye gönderilmesine ve dökümlerinin yapılmasına, sanık avukatına süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianame



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan FETÖ'nün üst düzey ismi Yusuf Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Bekmezci'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de görev yaptığı dönemde FETÖ'nün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakilen hareket etmeye başladığı yer aldı. Yusuf Bekmezci'nin o dönem faaliyetlerini 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırdığı vurgulanan iddianamede, sanığın çeşitli toplantılar düzenleyerek terör elebaşının görüşlerini bu gruplara ulaştırdığı kaydedildi. İddianamede, Bekmezci'nin geçmiş dönemlerde örgütün sözde idari heyetinin başında ve örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu belirtildi. İddianamede, "Sanık Bekmezci, FETÖ'nün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan 'ilk mütevelli' grubunda yer almıştır. Ayrıca örgütün genel çatı yapılanması kapsamında görev alan üst düzey yöneticilerdendir" denildi.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "hayır" demediği tek kişi olarak bilindiğinin vurgulandığı iddianamede, sanığın örgüt içindeki anlaşmazlıkları çözümleme noktasında "manevi hakem" olarak da görev yaptığı belirtildi. Askeri lise öğrencilerine mahrem imamlık yapan ilk örgüt mensuplarından olduğu belirtilen Bekmezci'nin 15 Temmuz 2016'daki silahlı darbe girişiminden de sorumlu olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA