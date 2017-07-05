Fetö Elebaşı Gülen'in Avukatlarının da Arasında Bulunduğu 52 Avukat Hakkında, Anayasa'yı İhlal,...

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlarının da arasında bulunduğu 52 avukat hakkında, Anayasa'yı ihlal, FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak suçundan dava açıldı. Avukatların, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirlendi.