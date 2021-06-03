FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası
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FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan Adnan Şeker, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan Adnan Şeker, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan avukat Adnan Şeker hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından dava açıldı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Şeker tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Şeker, örgüt adına UYAP üzerinden soruşturma bilgilerini rüşvet karşılığı sızdırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Avukatlık görevini yaptığı için yargılandığını iddia eden Şeker, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şeker'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verirken, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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