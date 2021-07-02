FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla tebligat yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla tebligat yapıldı

FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla tebligat yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e Ankara'daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle 5 milyon 924 bin TL'lik zararın tanzimi için gazete ilanıyla tebligat yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e Ankara'daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle 5 milyon 924 bin TL'lik zararın tanzimi için gazete ilanıyla tebligat yapıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki bombalamada meydana gelen hasar nedeniyle 6 milyon TL'ye yakın zararın tanzimi için gazete ilanıyla tebligat yapıldı. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Ankara'da zarar gören yol, üst geçit, iş makinası ve aydınlatma panolarında meydana gelen ağır hasarlar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuruları üzerine bilirkişi tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporların ABD'ye gönderildiği fakat davalı tarafından alınmadığı, Türk Konsolosluğu tarafından gönderilen evrakların ise konsolosluğa geri gönderildiği belirtilerek, "Davalının adres kayıt sisteminde yerleşim yerinin Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlı olmasına rağmen açık adresinin belli olmadığı, kayıtlı adresinin tebligata elverişli olmaması nedeniyle bilirkişi raporunun ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Elebaşı Gülen'in 1 ay içinde tebligata elverişli adres, e-posta bildirmemesi veya avukatla temsil edilmemesi durumunda yargılamaya devam edileceği ifade edildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma açıldı! 31 bin 687 TL para ödeyecekler
Fırında hamurla top gibi oynanmasına soruşturma açıldı! 31 bin 687 TL para ödeyecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ali Babacan Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Ezgi Mola Müge Anlı
Spor Diego Ali Koç Cristiano Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla tebligat yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:23:02. #1.14#

title