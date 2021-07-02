FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla 6 milyon liraya yakın tebligat
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FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla 6 milyon liraya yakın tebligat

FETÖ elebaşı Gülen'e gazete ilanıyla 6 milyon liraya yakın tebligat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bombaladığı Ankara'da asfalt, kaldırım, üst geçit, kamyon, iş makinesi, çiçek, çalı, havuz, saat kulesi, asansör, cam bariyer ve aydınlatma panolarında meydana gelen hasar nedeniyle bilirkişi raporlarıyla belirlenen 5 milyon...

ANKARA 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bombaladığı Ankara'da asfalt, kaldırım, üst geçit, kamyon, iş makinesi, çiçek, çalı, havuz, saat kulesi, asansör, cam bariyer ve aydınlatma panolarında meydana gelen hasar nedeniyle bilirkişi raporlarıyla belirlenen 5 milyon 924 bin 883 TL'lik zararın tanzimi için açılan davada; örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e gazete ilanıyla tebligat yaptı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, tanklar ve F-16'lar ile terör örgütü üyelerinin silahlı saldırılarında; Ankara'da asfalt, kaldırım, üst geçit, kamyon, iş makinesi, yol süpürge aracı, çim, ağaç, çiçek, çalı, havuz, saat kulesi, paslanmaz korkuluklar, asansör, cam bariyerler, dekoratif vazolar, bordür- tretuar, aydınlatma panolarında meydana gelen ağır hasar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin başvurularıyla 3 ayrı mahkemede tazminat davaları açılmıştı. Davalar, 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Hazırlanan raporlara göre, 5 milyon 924 bin 883 TL'lik hasar tespiti yapıldı.  

GÜLEN'İN ADRESİ SİSTEMDE KAYITLI DEĞİLMİŞMahkeme, yargılamanın yasal yükümlülüğü gereği gazete ilanıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ihtarda bulundu. İlanda; Gülen'e bilirkişi raporlarının, resmi tebligat adresi olarak bildirilen ABD'ye Türk konsolosluğu aracılığıyla gönderildiği ancak davalı tarafından postaneden alınmadığı belirtildi. Raporların konsolosluğa geri döndüğü belirtilen ilanda, "Davalının adres kayıt sisteminde yerleşim yerinin Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlı olmasına rağmen, açık adresinin belli olmadığı, kayıtlı adresinin tebligata elverişli olmaması nedeniyle bilirkişi raporunun ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir" denildi. TEBLİGATA ELVERİŞLİ ADRES BİLDİRİMİ İSTENDİ

Mahkeme, ilanda, FETÖ elebaşı Gülen'in 1 ay içinde yurt dışında tebligata elverişli adres veya elektronik posta adresi bildirmemesi ya da avukatla temsil edilmemesi halinde yargılamanın yokluğunda devam edeceğini bildirdi. Örgüt elebaşı Gülen'e yargılama aşamalarında yurt dışı adresine başka tebligat yapılmayacağı belirtilen ilanda, hüküm verileceği ve yurt içindeki gazetelerden birinde tebliğ edileceği ihtar edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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