FETÖ elebaşı Gülen'den Yunanistan'a övgü: "Yunanistan, kardeş ülkedir"
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FETÖ elebaşı Gülen'den Yunanistan'a övgü: "Yunanistan, kardeş ülkedir"

12.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:59
FETÖ elebaşı Gülen'den Yunanistan'a övgü:

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan'ı "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında, darbecilere kucak açan Yunanistan'ı "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina'da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi.

Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak." değerlendirmesinde bulundu.

???????Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti.

Marku, özel MEGA televizyonunda katıldığı bir programda da FETÖ elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce FETÖ mensubu, Yunanistan'a kaçmıştı.

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Türkiye'nin iade talebi, Yunan mahkemelerince kabul edilmemişti.

ABD'li tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "Fethullah Gulen: A Life Of Hizmet" adlı kitap, Yunanistan'daki Papazisis Yayınları tarafından Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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