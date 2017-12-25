Fetö Duruşmasında Eski Polis Müdürü ve Yurt Müdürüne Hapis Cezası

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski yurt müdürüne 15 yıl, eski polis müdürüne 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık H.K., ve avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan sanık H.K., hakkındaki suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti, Sinop'ta sözde 'örgüt imamlığı', Kırşehir'de de yurt müdürlüğü yapan H.K.,'ye 'örgüt yöneticiliğinden' 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Aynı mahkemedeki başka duruşmada, örgüt üyeliğinden yargılanan ve ByLock kullandığı öne sürülen eski 4. sınıf emniyet müdürü H.A.İ., ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KIRŞEHİR