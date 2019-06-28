FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,SEGBİS yönetimi ile tutuklu olduğu cezaevinden katılan sanık A.K., son savunmasını yaptı.

Sanık A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Bylock kullanmadığını programının telefonundaki internetini WİFİ yoluyla paylaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA