FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,SEGBİS yönetimi ile tutuklu olduğu cezaevinden katılan sanık A.K., son savunmasını yaptı.

Sanık A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Bylock kullanmadığını programının telefonundaki internetini WİFİ yoluyla paylaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezasına hükmetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.