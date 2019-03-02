Fetö, Doktorları GATA'ya Yönlendirmiş

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan doktorlar, örgütün TSK içindeki faaliyetlerinin devamını sağlamak ve örgüt mensubu olmayanların TSK ile irtibatlarını koparmak amacıyla GATA'da kadrolaşmaya çalıştığını itiraf etti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında sabit hatlardan (ankesör-büfe) ardışık arandıkları tespit edilen, önceki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ifadelerinde ve örgütte yönetici konumundaki "Yusuf" kod isimli şahsın ByLock görüşme içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen doktor-akademisyenlere yönelik Sivas merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bazı doktorlar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelilerin, 17-25 Aralık 2013 sonrasında çözülmelerinin önüne geçebilmek, gizliliği korumak ve teknik takibe takılmamak amacıyla ardışık arama yöntemiyle arama gerçekleştirdikleri ve örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerden kod isim kullanmalarının istendiği belirlendi.



Örgütün TSK içindeki faaliyetlerinin devamını sağlamak ve örgüt mensubu olmayanların TSK ile irtibatlarını koparmak amacıyla, örgütün doktor ve akademisyen yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıp fakültelerinin 5. ve 6. sınıflarında okuyan öğrencilerin, GATA'da görev almak üzere yönlendirildikleri ve hatta bu şahısları sınavlara hazırlamak amacıyla örgütün yardımda bulunduğu saptandı.



İtirafçı doktorlar, ifadelerinde örgütün Amerikan Tıpta Uzmanlık Sınavı, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) gibi sınavlara önem verdiğini, adli tıpta uzmanlaşmaları konusunda yönlendirmede bulunduklarını, TUS'a hazırlık amacıyla özel örgüt evleri oluşturulduğunu, devletin önemli birimlerinde kadrolaşmayı kolaylaştırıcı imkanlar sağlamaya çalıştıklarını anlattı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan doktorlardan K.O, ifadesinde deşifre olmamak için kendilerinden kod isim kullanmalarının istendiğini belirtti.



Sabit hatlardan arandıklarını anlatan K.O, "Konuşmalarımız kısa ve öz oluyordu. Örneğin, 'Çaya gel' kodlamasıyla toplantıya çağırıyorlardı. 'Spor yapalım' kodlamasıyla namaza çağırıyorlardı." beyanında bulundu.



Üniversitede okurken başka bir üniversitede asistan olan kişinin kendisiyle irtibat kurduğunu kaydeden K.O, "Bu kişi bana ve benimle birlikte görüşmelere gelen kişilere Amerikan Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (USML) girmem konusunda teklifte bulundu." ifadelerini kullandı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan doktor I.A. da görüşme yaptığı örgüt yöneticisinin WhatsApp'ın güvenli olmadığını söylediğini, telefonuna "Eagle" isimli programı kurduğunu belirterek, "Sürekli olarak bize Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceksiniz, eğer evlerde rahat hazırlanamazsanız sizleri yurtlara yerleştirelim.' diye yönlendirme yaptılar." şeklinde konuştu.



"GATA'ya doktor yaptılar"



İtirafçı doktor Y.E. de her cuma örgüte ait dernekte tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine özel sohbetler düzenlendiğini, 1. ve 2. sınıf öğrencisiyken bu sohbetlere katıldığını dile getirdi.

Adli tıp alanında staj yaparken örgüt içinde görevli doktorla tanıştığını anlatan Y.E, "Adli tıp asistanlığı yapıyordu. Bu şahıs evimize gelen bir asistanla tanıştırdı. Toplantı yaptığımız bir evde yemek ve çay ortamından sonra bir kişi bize GATA'da askeri doktor olmak isteyip istemediğimizi sordu. 'İsterseniz sizi bu sınavlara hazırlayabiliriz.' dedi. İçimizden bir kişi kabul etti ve GATA'ya doktor olarak gitti." beyanında bulundu.

"AK Parti'ye oy vermeyin" yönlendirmesi

Doktorlardan T.R. ise örgüt üyelerinin kendilerine 2014 seçimlerinde AK Parti'ye oy vermemeleri için yönlendirmede bulunduğunu, kendisinin bir ilçeye gönderilerek seçim sonuçlarını takip için görevlendirildiğini ve çıkacak sonuçları Cihan Haber Ajansı'na bildirmesinin istendiğini söyledi.

Seçim günü örgüte ait dernekte kendilerine müşahitlik kartı verildiğini kaydeden T.R, "Sandıktan çıkan sonuçları kendilerine bildirmemizi, oradan da Cihan Haber Ajansı'na verileceğini söylediler. Daha sonra isimlerini hatırlamadığım bir uzman doktor ile bir yardımcı doçent ile ilçeye gittik. Çıkan seçim sonuçlarını bildirdikten sonra Sivas'a döndük." dedi.

İtirafçı doktorlardan G.H. de örgüt üyelerince kendisine adli tıp doktorluğunu seçmesi konusunda yönlendirme yapıldığını anlattı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında FETÖ/PDY'nin doktor-akademisyen yapılanmasına yönelik Sivas merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 doktor gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA