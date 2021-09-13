FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan sınıf öğretmeni Emel K. (32) polis tarafından yakalandı.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan sınıf öğretmeni Emel K. (32) polis tarafından yakalandı. Emel K.'nin, örgütün kapatılan dershanesinde 'ser rehber' (baş rehber) olarak görev yaptığı, zeki çocukları tespit edip, ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve dershanelerde 'ser rehber' olan Emel K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Emel K.'yi Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı. Emniyete götürülen Emel K.'nin, örgütün gizli haber leşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Emel K.'nin ayrıca görev yaptığı dershanede zeki çocukları tespit edip örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. Emel K.'nin, 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

Emel K.'nin eşi Zafer K.'nin (33) de 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan cezaevine girdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde 'Kemal' kod adı kullandığı belirtildi. Zafer K.'nin de örgütün sözde 'il yurt sorumluluğu' yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. adliye sevk edildi. 2018 yılında örgüt üyeliğinden 4 ay tutuklu kalan Emel K. cezasının kesinleşmesiyle yeniden cezaevine girdi.

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI

FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Beren Saat Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Burak Yılmaz Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ DERSHANESİNİN 'SER REHBER'İ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:19:28. #1.17#