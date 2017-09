Fetö Derneği Kümder Davası'nda Karar

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticisi ve üyesinden oluşan 8'i tutuklu 11 sanık hakkında karar açıklandı. 6 tutuklu sanığa ayrı ayrı 8 yıl 9 ay, 1 sanığa 7 yıl 6 ay ve 1 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme 3 sanık hakkında beraat kararı verdi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 Ağustos 2016'da Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER)'ne yapılan operasyon kapsamında, 2012 yılındaki Zabıt Katipliği Sınavı'nda yapılan usulsüzlük ve FETÖ/PDY üyesi olmak suçlarından tutuklu sanıklar İ.T., T.A., A.E., O.E., İ.K., T.A., E.Y. İ.K. ile tutuksuz sanıklar A.S., A.B. ve H.K. duruşma salonunda hazır bulundu.



Kayseri Üniversite Mezunları Derneği'nde başkanlık yapan tutuklu sanık İ.K., "By lock adlı programı kullanmadım. Zabıt katipliği sınavı ile ilgili hiçbir alakam yok" derken, KÜMDER başkan yardımcısı tutuklu sanık İ.T., "51 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım, çok ciddi rahatsızlığım var. By lock asla kullanmadım" dedi. Sanık O.E. de zabıt katipliği ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, "Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED)'in başkanı bendim. 2008'de üyesi, 2015 sonunda ise başkanı oldum. KÜMDER'e ise üye oldum, bu dernek eğitim ve sosyal faaliyetler yapardı, onunda dışında hiçbir faaliyeti olmadı, by lock programını da indirmedim, kullanmadım" ifadelerini kullandı. Sanık İ.K. ise KÜMDER üyesi olmadığını, sadece bir seferlik işsiz gençlere kurs verdiğini, by lock kullanmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanıklar T.A., O.E., İ.K., T.A., E.Y. ve İ.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık A.E.'ye 7 yıl 6 ay hapis, tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık İ.T.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis, tutukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak İ.T.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca tutuksuz sanıklar A.S., A.B. ve H.K.'nin ise beraatlarına hükmetti. - KAYSERİ