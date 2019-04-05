Fetö'den Yargılanan Vergi Uzmanına 6 Yıl 3 Ay Hapis
Samsun'da FETÖ'den yargılanan maliyede görevli vergi uzmanı 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırıldı.
Samsun'da FETÖ'den yargılanan maliyede görevli vergi uzmanı 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırıldı.
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan maliyede vergi uzmanı olduğu öğrenilen Ferda D.Ş.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Ferda D.Ş., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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