Fetö'den Yargılanan Savcıya 9,5 Yıl, Hakim Eşine 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski savcıya mahkeme tarafından 9 yıl 6 ay, eski hakim olan eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat'ın Zile ilçesinde savcı olarak görev yaparken tutuklanan ve hakim olan eşi Neslihan A. ile birlikte meslekten ihraç edilen Hakan A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan savcı Hasan A. duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılırken, tutuksuz olan hakim eşi Neslihan A. ise duruşmada hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Hakan A., "Son olarak söylemek isterim ki, savcılığın ve mahkemenin yaptığı araştırmalar, sorduğu sorular ve delil olarak dosyaya toplanan evraklar ile soruşturma ve kovuşturma evresi bütün olarak değerlendirildiğinde özel hayatım, dini inancım, kanaat ve düşüncelerim nedeniyle yargılandığım ve cezalandırılacağım açıktır. Bu nedenle daha önce belirttiğim gibi burada adaletin tecelli edeceğine dair ümidim yoktur. Herkesi etkisi altına alan bu korku imparatorluğunun gücünün hak ve hakikatler karşısında güneşi gören kardan adam misali eriyeceğine inancım tamdır. Kaderin tayin ve takdir ettiği o günü içeride dışarıda ya da kabirde bekleyeceğim. Allah hüküm verenlerin en adili ve hayırlısıdır. Er ya da geç bu karanlık günler geçecektir" dedi.

Neslihan A. ise, "Ben ve eşim terörist değiliz. Dosyada delil yoktur. Adil ve vicdani karar vermenizi talep ediyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, Hasan A.'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verirken, Neslihan A. ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp yurt dışına çıkış yasağı getirildi. - SAMSUN