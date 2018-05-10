Fetö'den Yargılanan Savcı-hakim Karı Kocaya 7'şer Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan meslekten ihraç edilen savcı Salih Tabakcı ile hakim eşi Ayşegül Tabakcı hapis cezasına çarptırıldılar.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Trabzon'un Akçaabat ilçesi savcısı Salih Tabakcı ile meslekten ihraç edilen ve tutuksuz olan hakim eşi Ayşegül Tabakcı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında savcı hakim karı-koca kendilerini savunarak suçlamaları kabul etmediler. Salih Tabakcı tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezazevinden, Ayşegül Tabakcı ise Malatya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılıp son savunmalarını yaptılar. Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Salih Tabakcı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırarak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurup tahliyesine karar verdi. Aynı suçtan yargılanan Ayşegül Tabakcı ise 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılıp yurt dışına çıkış yasağı getirildi. - SAMSUN