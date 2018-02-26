Fetö'den Yargılanan Polis Mahrem Abisine 7,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve polis mahrem abisi olduğu ileri sürülen bir kişi yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Bekir M.'in yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya gazeteciler alınmadı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bekir M., tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme, Bekir M.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN