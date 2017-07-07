Fetö'den Yargılanan Karı- Kocaya Hapis Cezası

SAMSUN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Berat K. ile tutuksuz yargılanan eşi Tuğba K. 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'da polisin bir süre önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen Berat K. ve eşi Tuğba K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berat K. tutuklanırken, Tuğba K. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık Berat K. ile tutuksuz yargılanan eşi Tuğba K., bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren her iki şüpheli de suçlamaları kabul etmeyip terör örgütü üyesi olmadıklarını söyledi.



İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık ile eşini 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi. - Samsun