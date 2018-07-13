Fetö'den Yargılanan Karı-kocaya Hapis Cezası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan karı-koca hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan Mehmet H.U. ile tutuksuz olan eşi Bahar U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Seydikemer/Esen T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBBİS) ile katılan Mehmet H.U., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çaptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bahar U. ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN