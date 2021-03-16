Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen eski polis, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık eski polis M.B. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı ve örgüt tarafından "zaafları olmayan, kendisini örgüte teslim eden, yöneticilik vasfı olan, grubu bulunan ve sohbet hocalığı yapan anlamına gelen SAYV kodu ile derecelendirilen" sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanık, örgüt üyesi olmadığını ve mahrem yapılanmada yer almadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya