Fetö'den Yargılanan Hakim ve Savcılara 6 ile 7 Yıl Arasında Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanıp ayrı ayrı yargılanan 2 savcı ve 2 hakim 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizi haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 2 savcının Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yargılanmaları sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında hakim ve savcılar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Ordu Kumru hakimi Abdullah D., Çorum Savcısı Serkan T. ve Terme Savcısı iken Çorum'a tayini çıkıp göreve başlamadan tutuklanan Ünal U., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İdari Mahkemesi Hakimi Abdullah P. ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN