Fetö'den Yargılanan Hakim Karı-kocaya Hapis Cezası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan hakim karı-koca hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon İdare Mahkemesi üyesi Nizami S. ile Trabzon Vergi Mahkemesi üyesi eşi Merve S. hakkında FETÖ-PDY soruşturma kapsamında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Meslekten ihraç eden hakim Nizami S. ile hakim eşi Merve S.'nin yargılanmaları sona erdi. Nizami S. tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Nizami S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi Merve S. ise aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN