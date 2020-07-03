FETÖ'den yargılanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
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FETÖ'den yargılanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
03.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:03

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatların hazır bulunduğu duruşmayı sanığın eşi ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Oğuz, suçlamaları reddederek, muhasebesine baktığı şirketlerin yasal çerçevede, hakkındaki tanık ifadelerinin tutarsız, asılsız ve karalayıcı olduğunu savundu.

Geçmişte mali müşavirlik yaptığını ve ofisini zorluklarla açtığını anlatan Oğuz, şunları söyledi:

"Müşteri için her yere girdim, çıktım. Çankaya'daki esnafla tanıştım ve çevremi genişlettim. Toplantılara da katıldım ancak 2005 yılında evlendim ve bir daha katılmadım. Gülen'in odasını da ziyaret etmedim. Suçlamaları yediremiyorum. Hak etmiyorum. (FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla aranan Hüseyin Ç. ile ABD'ye aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiğine ilişkin iddia) 10 yıl önce New York'a gittim. IGİD Genel Sekreteri, Hüseyin Ç. ile beraber gidebilebileceğimizi söyledi. Sakınca görmedim. Kendisinin Amerika'da ne yaptığını bilmiyorum. New York'u gezdim dolaştım. Seyahatlerin örgütsel olduğu iddiasını kabul etmiyorum.

CHP'ye gizlice girdiğim iddia edilmektedir. Kendimi bildim bileli CHP'liyim. Partimi en iyi şekilde temsil ettim."

Oğuz'un avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Son sözü sorulan Oğuz, suçsuz olduğunu söyledi.

Heyet, verdiği aranın ardından Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali dolayısıyla cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı koyarak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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