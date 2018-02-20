Fetö'den Yargılanan Eski Tuğgeneralin Yargılanmasına Devam Edildi

Sivas'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı. Duruşmada daha önce SEGBİS çözümlemelerinde bazı hususların atlandığını söyleyen Sağır, "Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin'e Cumhurbaşkanının konuşması esnasında makamda olup olmadığımı sormuştum. Vali Davut Gül, tek cümle ile orada olmadığım yönünde bilgi vermişti. Sanırım bu husus atlanmış. SEGBİS kayıtlarının yeniden incelenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sağır, savunmasında, darbeci eski tümgeneral Mehmet Dişli ile Cumhuriyet Üniversitesinin Ar-Ge birimini gezdiği yönünde üniversitenin yazısının doğru olmadığını öne sürerek, üniversitenin Ar-Ge birimini Mehmet Dişli'nin ziyaretinden 1 yıl önce gezdiğini ifade etti.

Dişli'nin 4 proje nedeniyle üniversiteye geldiğini ileri süren Sağır, "Bunlardan birisi kurşun geçirmez yelek projesi, diğeri ise jammer benzeri aracın tespit ettiği patlayıcının imha edilmesi şeklinde diye hatırlıyorum. Diğer iki projeyi ise hatırlamıyorum" dedi.

Sanık avukatlarından Ayten İzmirli ise 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Mehmet Dişli'nin Sivas'a gelerek çeşitli ziyaretler yaptığı ile ilgili beyanların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek mahkeme heyetinden Dişli'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Mart'a ertelendi. - SİVAS