Fetö'den Yargılanan Eski Tuğgenerale 12 Yıl Hapis Cezası

SİVAS'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. 20 Şubat'taki duruşmada dinlenmesi talep edilen Ankara'da tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sağır'ın devre arkadaşı olduğunu söyleyen Dişli, "Fatih Celaleddin Sağır benim değerli bir arkadaşım. Genelkurmay'da çalıştığım zaman Sivas'ta kendisiyle görüşmüştüm. O zamanlar değişik üniversitelerle temas halindeydim. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret ettim. Bir projeyi incelemek için gelmiştim. Yapacağımız çalışma gizlilik içeriyordu. Sağır'la da bu ziyaretimde görüşmüştük" dedi.

'VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN BİR ASKER OLARAK TANIRIM'

Tanık olarak dinlenen AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı İbrahim Kaynar ise "15 Temmuz'da Valilikte birlikteydik. Hatta ben sanığı kalkışmanın içinde olmadığı için sarılarak tebrik ettim. O gece Valilik binası önünde provokasyona sebep olacak kişiler de vardı. Onları komutan burada diye teskin ettim. Valiliğe gelmeden önce kendisiyle telefonda konuştum. Kendisine 'komutanım ne oluyor' diye sordum. Kendisi de bana 'bir şey yok ben Valilikteyim' dedi. Sanık o zamanlar çok sakindi. Sıkı yönetim komutanı olarak atanan birine göre gayet sakindi. Sanki bir şeylerden haberi yoktu. Ben olsam bu kadar sakin kalamazdım. Daha sonra sıkı yönetim komutanı olduğunu öğrendim. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Bu yapıyla irtibatta olduğunu bilmiyordum. Ben kendisini vatanını milletini seven, mücadeleci bir asker olarak tanırım. Sanığın darbeye katıldığına dair, destek olduğuna yönelik bir şey görmedim" diye konuştu.

'ZORLA FETÖ ÜYESİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYORUM'

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Fatih Celaleddin Sağır'ın savunması istendi. Sağır yaptığı savunmasında 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Sivas'ta yaşananlara değinerek, "Sivas'ta darbeye yönelik herhangi bir hareketlilik olmadı. Sivas'ta bir kişinin bile burnu kanamadı. Zorunlu bir şekilde FETÖ üyesi yapılmaya çalışılıyorum. FETÖ üyesi değilim ve darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Hayatım boyunca hiçbir silahlı ya da silahsız terör örgütü üyesi ya da yönetici olmadım. Terör ve darbeyi destekleyecek eylem ve sözüm yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Sağır'ın 72 sayfadan oluşan yazılı savunması yaklaşık 6 saat sürdü.

12 YIL HAPİS CEZASI

Yaklaşık 15 saat süren duruşma sonunda avukatlarının yaptığı savunmanın ardından duruşmada sanık Fatih Celaleddin Sağır'a karar öncesi son sözü soruldu. Sağır mahkeme heyetine, "Bir tane delil varsa buraya getirin. 'Anayasayı bu şekilde ortadan kaldırmaya teşebbüs ettin' deyin. Yoksa elinizi vicdanınıza koyarak karar verin" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Celaleddin Sağır'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasına gerek görülmezken, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Sivas