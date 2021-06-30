Son dakika haberi... FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Salmaner'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olarak aranırken hücre evinde yakalanan eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.