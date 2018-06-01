Fetö'den Yargılanan 9 Öğretmene 2 Yıl İla 7 Yıl Arasında Hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan 9 öğretmene 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezası verilirken, 12 öğretmen ise beraat etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğretmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 21 öğretmenin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanan 13 öğretmen duruşmada hazır bulunurken, duruşmaya katılmayan öğretmenlerin ise avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Hale Ataş'ı 7 yıl 5 ay 3 gün, Fatma Çakmak ve Semahat Gül'ü 6 yıl 9'ar ay, Hatice Bayri ve Hülya Kaya'yı 6 yıl 3'er ay, Hacer Uyanık, Kamile Yaşar, Merve Duman ve Yasemin Özata'yı 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırırken, Suna Başer Gökdöl, Sevim Avcı Pehlivan, Songül Demir, Ayten Kahramanoğlu, Emine Mürtezaoğlu, Hacer Hamiyet, Hacer Uçar, Hava Zeytinli, Jale Üstündağ, Kadriye Yılmaz, Meral Eyioğlu ve Nevin Gün beraat ettiler. Aynı davada yargılanan 2 öğretmen ise dava dosyalarının ayrılmasına kara verildi. - SAMSUN