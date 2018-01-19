Fetö'den Yargılanan 8 Polise 1.5 Yıl ile 7.5 Yıl Arasında Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan 5'i tutuklu 8 polis, yargılandıkları mahkeme tarafından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezasına çarptırıldılar.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında dava açılan 5'i tutuklu 8 polisin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında polis memurları kendilerini savundular. Mahkeme, tutuklu yargılanan polislerden Yaşar D., Talip T., Osman K., İbrahim A. ve Mehmet A.'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan Erdoğan İ., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz olan ve 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan polisler Azim A. ve Mustafa E. ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp, cezaları 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'ne karar verilip ertelendi. - SAMSUN