Son dakika haberi: FETÖ'den yargılanan 5 sanığa 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası
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Son dakika haberi: FETÖ'den yargılanan 5 sanığa 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası

05.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:31
Son dakika haberi: FETÖ'den yargılanan 5 sanığa 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de aralarında uçak teknisyeni, doktor, ihraç asker ve çeşitli mesleklerde çalışan, FETÖ iletişim ağı bylock kullanan ve örgüte çeşitli yöntemlerle yardımda bulunan 5 şahsa, ayrı duruşmalarda 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.

Kayseri'de aralarında uçak teknisyeni, doktor, ihraç asker ve çeşitli mesleklerde çalışan, FETÖ iletişim ağı bylock kullanan ve örgüte çeşitli yöntemlerle yardımda bulunan 5 şahsa, ayrı duruşmalarda 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar M.A., O.D., H.G., H.A. ve M.F. ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanıklar,

üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuksuz sanık M.F.'ye 'terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay, tutuksuz sanık O.D.'ye 'terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün, tutuksuz sanık H.G.'ye 'terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet ayrıca, tutuksuz sanık H.A.'ya ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl hapis ve tutuksuz sanık M.A.'ya ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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