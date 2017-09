Fetö'den Yargılanan 4 Sanığa 'By Lock' Cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılanan 1'i avukat 4 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı görülen davalarda tutuksuz sanıklar F.T., M.D. ve M.T. hazır bulundu.



Tutuksuz sanıklar by lock kullanmadıklarını belirterek, beraatlarını talep ettiler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar F.T., M.D. ve M.T.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan ve FETÖ Derneği AHUDER üyesi olmak ve by lock kullanmak suçlarından tutuksuz yargılanan sanık avukat N.B.K. de mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. - KAYSERİ